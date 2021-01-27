Уряд поширив на ОСББ дію постанови про максимальну ціну на газ

Кабінет міністрів доповнив постанову про встановлення граничної ціни для на газ для населення з 1 лютого до 31 березня. Максимальна ціна також буде діяти для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду 27 січня, яке транслювалося на Youtube-каналі Кабміну.

Передає РБК-Україна.

«Установити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, граничну ціну на природний газ за договорами постачання між побутовими споживачами та/або об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та постачальниками, у тому числі постачальником «останньої надії», на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість та плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи)», — йдеться в документі.

Раніше Термінал писав, що готується Меморандум про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду, — прем’єр-міністр.