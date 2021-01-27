Уряд запровадив компенсації для громадян, у яких встановлене електроопалення

Кабінет Міністрів України під час чергового засідання 27 січня підтримав рішення про компенсації громадянам, у яких встановлено електроопалення.
Інформує Урядовий портал.
Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, загальна сума компенсацій становитиме 1,4 мільярда гривень.
«Важливо, що це буде стосуватися не лише українців, які мають електроопалення, а й багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Наголошую, що людям не треба буде кудись ходити і носити довідки. Такі компенсації будуть автоматичні», — підкреслив Денис Шмигаль.
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