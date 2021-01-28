2021-01-28: Світові ціни на нафту в корекції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 55,49 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 7:55, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,57%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 52,56 долара за барель, втративши 0,55%.

Нафтові ціни опускаються сьогодні в зв’язку з очікуваннями зниження попиту на тлі високої захворюваності COVID-19 і діючих обмежувальних заходів, пише «Investing.com».

Погіршення прогнозів попиту нівелює підтримку, яку надали ринку опубліковані напередодні дані про зниження запасів нафти в США. Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:27 мск склала $ 55,57 за барель, що на $ 0,24 (0,43%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 27 січня ці контракти подешевшали на $ 0,1 (0,2%) — до $ 55,81 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $ 52,66 за барель, що на $ 0,19 (0,36%) нижче рівня на закриття ринку в середу. Напередодні ф’ючерси виросли в ціні на $ 0,24 (0,5%) — до $ 52,85 за барель.