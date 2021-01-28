На УЕБ зафіксовано ціновий рекорд з продажу «зеленої» електроенергії

«Гарантований покупець» продав на УЕБ 100% обсягу електроенергії, заявленого на лютий.



Під час аукціону з продажу електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) на лютий, який відбувся на «Українській енергетичній біржі», зафіксовано ціновий рекорд — 1608 грн/мВт-год.

«Максимальна ціна окремого продукту, якої вдалося досягти завдяки конкурентній боротьбі, перевищила 1608 грн/мВт-год. Це найбільша сума, яку покупці електроенергії запропонували за електроенергію з ВДЕ», — наголошується в повідомленні.

За правилами аукціону, торги відбувалися на підвищення ціни.

У ході торгів було реалізовано майже 94 тисячі мВт-год електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) з періодом постачання в лютому 2021 року.

«Було реалізовано 100% електроенергії за 15 продуктами», — йдеться в повідомленні.

«Термінал» писав раніше, підрозділ «Енергоатом-трейдинг» НАЕК «Енергоатом» реалізувало на аукціоні Української енергетичної біржі в п’ятницю в формі спецсесії 19,8 тис. МВт-год електроенергії базового навантаження ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».