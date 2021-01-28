Партнер «Газпрому» Uniper вірить в завершення «Північного потоку — 2″

Обновлено: Январь 28, 2021. Тэги: , , , ,

Партнер «Газпрому» Uniper вірить в завершення «Північного потоку — 2″

В Uniper покладають надії на адміністрацію Джо Байдена і «готовність США» почути аргументи європейців.

Про це пише видання DW.

Німецький енергетичний концерн Uniper вірить в успішне завершення проєкту «Північного потоку — 2″, попри санкції США, які загрожують компаніям, залученим в будівництво газопроводу. Про це повідомив прессекретар концерну. «Ми підтримуємо» Північний потік — 2 «, санкції нас не зачіпають», — заявили в Uniper.

Uniper, найстаріший в Німеччині імпортер російського газу, інвестував в будівництво «Північного потоку — 2″ 950 млн євро. За словами прессекретаря, в енергетичному концерні як і раніше переконані, що будівництво газопроводу буде доведено до кінця.

В Uniper уважно стежать за розвитком подій в США й обмінюються інформацією з усіма необхідними відомствами, зазначив представник енергоконцерну. «Особливу надію нам дає те, що в США стає помітна зросла готовність почути аргументи європейців», — підкреслив він. В Uniper сподіваються, що зі вступом на посаду обраного президента США Джо Байдена трансатлантичні відносини знову стануть «справжнім партнерством».

«Термінал» писав, у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден вважає будівництво газопроводу «Північний потік-2″ невигідним для Європи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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