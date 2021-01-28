Рада сьогодні планує розглянути призначення Вітренка

На засіданні у четвер 28 січня народні обранці можливо розглянуть призначення Юрія Вітренка головою Міністерства енергетики України.
Але спочатку рішення має ухвалити профільний комітет, повідомляє РБК-Україна.
Комітет з питань енергетичної політики має зібратися на засідання сьогодні вдень і розглянути призначення Вітренка.
«Так, сьогодні планується (розгляд кандидатури, — ред.). Десь о 12:00 подання має розглянути профільний комітет з питань енергетичної політики. Після цього, очевидно, буде виноситись кандидатура в зал», — сказала в коментарі заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.
Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що фракція «Слуги народу» у Верховній раді вже зібрала 196 підписів на підтримку призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. Ймовірність його призначення цього тижня оцінюється в 70%.
«Термінал» писав, що голова ВР Дмитро Разумков розкритикував призначення Вітренка керівником Міненерго в обхід Ради.