Саудівська Аравія до 2030 року має намір перевести електроенергетику на ВДЕ і газ

Обновлено: Январь 28, 2021. Тэги: , , ,

Саудівська Аравія до 2030 року має намір перевести електроенергетику на ВДЕ і газ

Саудівська Аравія планує до 2030 року перевести 50% своєї енергетики на газ, інше — на поновлювані джерела енергії (ВДЕ).

Про це заявив міністр енергетики країни принц Абдулазіз бен Сальман в ході форуму Future Investment Intiatives в Ер-Ріяді.

«Відносно поновлюваних джерел ми будемо другою Німеччиною», — заявив він.

Раніше королівство заявляло про амбітні плани щодо сонячної енергогенерації. В результаті, зазначив принц, використання нафти буде скорочуватися, і у королівства з’явиться більше можливості для її експорту. Також країна має намір співпрацювати з багатьма країнами у виробництві «блакитного» і «зеленого» водню, а також технологій з уловлювання викидів парникових газів.

Саудівська Аравія також впроваджує і планує продовжувати впроваджувати програми з енергоощадження. У вересні 2020 року Саудівська Аравія поставила першу у світі партію «блакитного» водню, який був перетворений в аміак, в Японію. Саудівська Аравія також планує отримувати водень шляхом сонячної енергії — в цьому випадку мова йде про так званому «зеленому» водні — на підприємстві в місті Неом починаючи з 2025 року.

Зараз Саудівська Аравія займає третє місце з видобутку нафти у світі, добуваючи після скорочень в рамках угоди ОПЕК + 9 млн б / д, експортуючи близько 6 млн б / д, проти видобутку 11 млн б / д в жовтні 2018 року, коли експорт перевищував 7 млн ​​б / д.

Читайте також в «Терміналі», Ірак планує скоротити видобуток нафти в січні й лютому, щоб компенсувати порушення своєї квоти ОПЕК + минулого року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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