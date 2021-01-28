Саудівська Аравія до 2030 року має намір перевести електроенергетику на ВДЕ і газ

Саудівська Аравія планує до 2030 року перевести 50% своєї енергетики на газ, інше — на поновлювані джерела енергії (ВДЕ).

Про це заявив міністр енергетики країни принц Абдулазіз бен Сальман в ході форуму Future Investment Intiatives в Ер-Ріяді.

«Відносно поновлюваних джерел ми будемо другою Німеччиною», — заявив він.

Раніше королівство заявляло про амбітні плани щодо сонячної енергогенерації. В результаті, зазначив принц, використання нафти буде скорочуватися, і у королівства з’явиться більше можливості для її експорту. Також країна має намір співпрацювати з багатьма країнами у виробництві «блакитного» і «зеленого» водню, а також технологій з уловлювання викидів парникових газів.

Саудівська Аравія також впроваджує і планує продовжувати впроваджувати програми з енергоощадження. У вересні 2020 року Саудівська Аравія поставила першу у світі партію «блакитного» водню, який був перетворений в аміак, в Японію. Саудівська Аравія також планує отримувати водень шляхом сонячної енергії — в цьому випадку мова йде про так званому «зеленому» водні — на підприємстві в місті Неом починаючи з 2025 року.

Зараз Саудівська Аравія займає третє місце з видобутку нафти у світі, добуваючи після скорочень в рамках угоди ОПЕК + 9 млн б / д, експортуючи близько 6 млн б / д, проти видобутку 11 млн б / д в жовтні 2018 року, коли експорт перевищував 7 млн ​​б / д.

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