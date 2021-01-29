Нафтогаз оголосив про намір закупити газ в ЄС за кошти, надані ЄБРР

Нафтогаз України має намір закупити природний газ для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським Союзом.

Інформує Нафтогаз.

Для цього проекту Нафтогаз планує використати 80,4 млн євро, залучені від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках розміщення єврооблігацій Компанією у 2019 році.

Контракти, які фінансуватимуться за рахунок кредитних коштів ЄБРР, регулюються політикою та правилами закупівель Банку, спираються на стандартні процедури та практики закупівель природного газу в країнах Європейського Союзу, та будуть відкриті для фірм з будь-якої країни.

Раніше Термінал писав, що ДК «Нафтогаз України» встановила своїм клієнтам кращу ціну на газ у лютому.