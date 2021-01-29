Нафтогаз уклав перші угоди з газзбутами на поставку газу в лютому на спецумовах

Обновлено: Январь 29, 2021. Тэги: , , ,

Нафтогаз уклав перші угоди з газзбутами на поставку газу в лютому на спецумовах

«Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг», 28 січня, уклала перші угоди зі збутовими компаніями на постачання газу в лютому на спеціальних умовах для підтримки населення в період пандемії.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Комерційна пропозиція підготовлена у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету міністрів України №25 від 18 січня 2021 року про введення граничної ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за куб. м. Документ направлено всім зацікавленим постачальникам газу для потреб населення.

Умови оплати передбачають, зокрема, наявність рахунків із договірним списанням для гарантій цільового використання коштів, що надійшли від побутових споживачів в якості оплати газу, і часткову передоплату.

«Нафтогаз Трейдинг» звірить фактичне споживання газу населенням з об’єктивними даними обліку та місцями розташування. Непідтверджені обсяги покупець зобов’язаний оплачувати за цінами, розрахованими за формулою з прив’язкою до котирувань на європейських газових хабах.

«Термінал» писав, Нафтогаз відтермінував публікацію ціни газу для виробників тепла.

Автор:

(Всего статей: 9645)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: