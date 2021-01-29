Нафтогаз уклав перші угоди з газзбутами на поставку газу в лютому на спецумовах

«Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг», 28 січня, уклала перші угоди зі збутовими компаніями на постачання газу в лютому на спеціальних умовах для підтримки населення в період пандемії.



Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Комерційна пропозиція підготовлена у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету міністрів України №25 від 18 січня 2021 року про введення граничної ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за куб. м. Документ направлено всім зацікавленим постачальникам газу для потреб населення.

Умови оплати передбачають, зокрема, наявність рахунків із договірним списанням для гарантій цільового використання коштів, що надійшли від побутових споживачів в якості оплати газу, і часткову передоплату.

«Нафтогаз Трейдинг» звірить фактичне споживання газу населенням з об’єктивними даними обліку та місцями розташування. Непідтверджені обсяги покупець зобов’язаний оплачувати за цінами, розрахованими за формулою з прив’язкою до котирувань на європейських газових хабах.

«Термінал» писав, Нафтогаз відтермінував публікацію ціни газу для виробників тепла.