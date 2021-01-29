Укрзалізниця звітує про економію в 1 млрд грн завдяки закупівлі пального

Укрзалізниця у 2020 році провела успішні прозорі аукціони із закупівлі 250 тис. тонн дизельного пального загальною очікуваною вартістю 5,939 млрд грн.
Про це пише пресслужба УЗ.
«Завдяки конкурентним процедурам закупівлі та великому інтересу учасників ринку, за підсумками аукціонів фактична вартість дизеля склала 4,986 млрд грн. Отже, економія відносно очікуваної вартості становила близько 950 млн грн, або 16% від початкової вартості», — пише пресслужба.
Філією «Центр забезпечення виробництва» упродовж 2020 року було оголошено близько 700 закупівель. За результатами закупівельної кампанії було укладено 470 договорів на суму 8,461 млрд грн. Економія ресурсів за успішними торгами склала 1,243 млрд грн.
«Термінал» писав, що Укрзалізниця закуповує дизельне пальне за рамковою угодою з постачальниками, механізм якої побудований на застосуванні котирувань Platts з урахуванням курсів валют, що дозволяє Укрзалізниці отримувати справедливу ціну при коливаннях світових цін на нафтопродукти та, як наслідок, закуповувати дизельне пальне максимально вигідно й прозоро.