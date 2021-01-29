Укрзалізниця звітує про економію в 1 млрд грн завдяки закупівлі пального

Обновлено: Январь 29, 2021. Тэги: , ,

Укрзалізниця звітує про економію в 1 млрд грн завдяки закупівлі пального

Укрзалізниця у 2020 році провела успішні прозорі аукціони із закупівлі 250 тис. тонн дизельного пального загальною очікуваною вартістю 5,939 млрд грн.

Про це пише пресслужба УЗ.

«Завдяки конкурентним процедурам закупівлі та великому інтересу учасників ринку, за підсумками аукціонів фактична вартість дизеля склала 4,986 млрд грн. Отже, економія відносно очікуваної вартості становила близько 950 млн грн, або 16% від початкової вартості», — пише пресслужба.

Філією «Центр забезпечення виробництва» упродовж 2020 року було оголошено близько 700 закупівель. За результатами закупівельної кампанії було укладено 470 договорів на суму 8,461 млрд грн. Економія ресурсів за успішними торгами склала 1,243 млрд грн.

«Термінал» писав, що Укрзалізниця закуповує дизельне пальне за рамковою угодою з постачальниками, механізм якої побудований на застосуванні котирувань Platts з урахуванням курсів валют, що дозволяє Укрзалізниці отримувати справедливу ціну при коливаннях світових цін на нафтопродукти та, як наслідок, закуповувати дизельне пальне максимально вигідно й прозоро.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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