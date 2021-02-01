2021-02-01: Світові ціни на нафту в корекції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у понеділок зранку під час торгів змінилися в ціні до 55,45 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:01, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,74%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,48 долара за барель, додавши 0,54%.

Ціни на нафту змінюються на сигналах про те, що надлишку пропозиції на світовому ринку чекати не варто, оскільки країни ОПЕК + чітко виконують умови угоди про обмеження видобутку, пише «Investing.com».

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:47 мск склала $ 55,49 за барель, що на $ 0,45 (0,82%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 29 січня ці контракти подешевшали на $ 0,06 (0,1%) — до $ 55,04 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $ 52,50 за барель, що на $ 0,3 (0,57%) вище рівня на закриття попередніх торгів. У п’ятницю ф’ючерси знизилися в ціні на $ 0,14 (0,3%) — до $ 52,2 за барель.