Компенсація за електроопалення буде нараховуватися автоматично — Шмигаль

Уряд затвердив порядок компенсації для людей, які використовують електроопалення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook 1 лютого.

Така компенсація буде нараховуватися автоматично (на особові рахунки споживачів). Жодних довідок чи заяв писати не треба.

Компенсації будуть виплачуватися людям, домівки яких обладнані електроопалювальними установками й у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу. Загалом, це більше ніж 600 тисяч українських родин. Держава виділить на такий вид компенсацій 1,4 млрд грн.

Це рішення – один із 8 кроків Уряду, який дозволить знизити тарифи та встановити справедливі правила на ринку газу та електроенергії.

«Термінал» писав, уряд пропонуватиме передати газорозподільчі мережі місцевій владі.