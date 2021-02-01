НКРЕКП знизила тарифи на послуги з розподілу газу для 13 облгазів

Обновлено: Февраль 01, 2021. Тэги: , ,

НКРЕКП знизила тарифи на послуги з розподілу газу для 13 облгазів

Національна комісія, що здійснює регулювання цін у сфері енергетики та комунальних послуг зменшила тарифи на послуги розподілу природного газу для 13 операторів газорозподільних систем.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

«Враховуючи чисельні звернення громадян, з метою недопущення соціальної напруги серед населення та додаткового захисту споживачів природного газу, НКРЕКП на своєму засіданні 30 січня 2021 року переглянула тарифи на послуги розподілу природного газу для 13 операторів газорозподільних систем», — йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі повідомили, що тарифи були переглянуті для ПРАТ «Гадячгаз», АТ «Закарпатгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Лубнигаз», ПрАТ «Мелітопольгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Полтавагаз», ПрАТ «Тернопільгаз», АТ «Тисменицягаз», ПрАТ «Уманьгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Чернівцігаз», ТОВ «Газовик».

Відповідно до прийнятого рішення максимальний тариф на послуги розподілу природного газу становитиме 1,79 грн за 1 куб.м. на місяць без ПДВ.

«Термінал» писав, в Україні планується проаналізувати питання тарифів та вирішити їх комплексно.Відповідне завдання поставлене  уряду і НКРЕКП, сказав  у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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