НКРЕКП знизила тарифи на послуги з розподілу газу для 13 облгазів

Національна комісія, що здійснює регулювання цін у сфері енергетики та комунальних послуг зменшила тарифи на послуги розподілу природного газу для 13 операторів газорозподільних систем.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

«Враховуючи чисельні звернення громадян, з метою недопущення соціальної напруги серед населення та додаткового захисту споживачів природного газу, НКРЕКП на своєму засіданні 30 січня 2021 року переглянула тарифи на послуги розподілу природного газу для 13 операторів газорозподільних систем», — йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі повідомили, що тарифи були переглянуті для ПРАТ «Гадячгаз», АТ «Закарпатгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Лубнигаз», ПрАТ «Мелітопольгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Полтавагаз», ПрАТ «Тернопільгаз», АТ «Тисменицягаз», ПрАТ «Уманьгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Чернівцігаз», ТОВ «Газовик».

Відповідно до прийнятого рішення максимальний тариф на послуги розподілу природного газу становитиме 1,79 грн за 1 куб.м. на місяць без ПДВ.

«Термінал» писав, в Україні планується проаналізувати питання тарифів та вирішити їх комплексно.Відповідне завдання поставлене уряду і НКРЕКП, сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський.