Президент ввів в дію рішення про нейтралізацію загроз у атомній енергетиці

Обновлено: Февраль 01, 2021. Тэги: ,

Президент ввів в дію рішення про нейтралізацію загроз у атомній енергетиці

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 35/2021, який увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 29 січня «Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики й промисловості».

Про це повідомила пресслужба Президента.

Для стабілізації роботи ринку електричної енергії та відповідних його суб’єктів до 1 квітня мають бути розроблені інструменти стимулювання суб’єктів господарювання, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел, до впровадження на кожному суб’єкті генерації потужністю понад 1 МВт обов’язкової системи прогнозування виробітку та систем накопичення енергії відповідно до розрахунків у проєкті будівництва та введення в експлуатацію. Йдеться про вироблення електроенергії із сонячного випромінювання та з енергії вітру, крім генерувальних установок приватних домогосподарств.

Серед іншого говориться про те, що слід вжити заходів щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій, а до 1 квітня поточного року – затвердити концепцію державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року з її подальшим ухваленням протягом шести місяців.

«Програма має забезпечити фінансування розвитку урановидобувного та уранопереробного державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» задля збільшення виробництва уранового оксидного концентрату для повного забезпечення потреб вітчизняної атомної енергетики», — йдеться у повідомленні.

Контроль за виконанням вказаного рішення РНБО покладається на її секретаря.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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