Президент ввів в дію рішення про нейтралізацію загроз у атомній енергетиці

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 35/2021, який увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 29 січня «Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики й промисловості».

Про це повідомила пресслужба Президента.

Для стабілізації роботи ринку електричної енергії та відповідних його суб’єктів до 1 квітня мають бути розроблені інструменти стимулювання суб’єктів господарювання, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел, до впровадження на кожному суб’єкті генерації потужністю понад 1 МВт обов’язкової системи прогнозування виробітку та систем накопичення енергії відповідно до розрахунків у проєкті будівництва та введення в експлуатацію. Йдеться про вироблення електроенергії із сонячного випромінювання та з енергії вітру, крім генерувальних установок приватних домогосподарств.

Серед іншого говориться про те, що слід вжити заходів щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій, а до 1 квітня поточного року – затвердити концепцію державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року з її подальшим ухваленням протягом шести місяців.

«Програма має забезпечити фінансування розвитку урановидобувного та уранопереробного державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» задля збільшення виробництва уранового оксидного концентрату для повного забезпечення потреб вітчизняної атомної енергетики», — йдеться у повідомленні.

Контроль за виконанням вказаного рішення РНБО покладається на її секретаря.