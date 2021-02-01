Україна починає імпорт електроенергії з Росії

Протягом декількох годин 1 лютого в Україні запланований імпорт електроенергії з Російської Федерації.

Про це свідчать дані сайту ENTSO-E.

Протягом трьох годин, з 12.00 до 15.00 за кв, плануються поставки 200 МВт-год щогодини, з 20.00 до 21.00 – по 200 МВт-год, з 21.00 до 23.00 – по 100 МВт-год.

Відповідно до даних добових аукціонів НЕК «Укренерго» з розподілу міждержавних перетинів, оприлюднених на сайті ОСП, доступ до перетину «Росія-Україна» на 1-2 лютого викупило ТОВ «ОНК-груп».

Станом на 1 лютого результати такі: по 300 МВт на три години вдень (12-14.00), а також з 20.00, і по 200 МВт ще дві години вечора 21-22.00. На 2 лютого: по 200 МВт на 12-14.00 і на 20.00, і по 100 МВт на дві години вечора 21-22.00.

ТОВ «ОНК-Груп» зареєстровано в Одесі. Кінцевим бенефіціарним власником вказаний Віктор Мілевський.

За результатами місячного аукціону, доступ до перетину «Росія-Україна» з 1 по 28 лютого потужністю 50 МВт викупило ТОВ «НЕК», ще по 100 МВт на весь місяць і додатково на другу його половину придбало ТОВ «Стімекс». В результаті трейдери викупили 11,5% доступної пропускної здатності на місяць і її третину – на період 15-28 лютого.

На ринку електроенергії працює ТОВ «Стімекс», бенефіціарами (по 50%) якого є Ольга Дячик і Сергій Дружук, який раніше працював генеральним директором в «ПАККО Холдинг» – рітейлері і операторі магазинів «Вопак» і «Пакко» в Західній Україні. На початку липня 2019 року компанія отримала ліцензію на постачання електроенергії. Згідно з даними сайту StimexEnergy, їхніми пріоритетними клієнтами в постачанні е/е є ТЦ і ТРЦ.

Засновником ТОВ «НЕК» є ТОВ «Агентство інвестиційного менеджменту», президентом якого вказується колишній глава «Регіональної газопостачальної компанії» Дмитра Фірташа Олександр Притика. Як зазначено на сайті агентства, воно займається питаннями, пов’язаними з ПЕК, від консалтингу до поставок енергоресурсів.

Нагадаємо «Термінал» писав, в.о. голови Міненерго говорить про від’єднання від енергосистеми з РФ і РБ.