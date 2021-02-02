2021-02-02: Світові ціни на нафту продовжили коливання

Обновлено: Февраль 02, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-02-02: Світові ціни на нафту продовжили коливання

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 56,91 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:01, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,99%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,11 долара за барель, додавши 1,05%.

Ціни на нафту виросли більш ніж на 1% у вівторок, після того, як дані показали, що провідні виробники скорочують видобуток відповідно до зобов’язань, надаючи підтримку ринку, пише «Investing.com».

Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,1% до $ 56,97 за барель до 9:01 МСК, марки WTI — додали 1,16% до $ 54,17 за барель.

Видобуток нафти ОПЕК в січні збільшилася сьомий місяць поспіль, показало опитування Рейтер, після того як група і її союзники домовилися пом’якшити умови обмежувальної угоди, але зростання виявився менше очікуваного.

Організація країн-експортерів нафти добувала 25,75 мільйона барелів на добу в січні, що на 160.000 барелів на добу більше в порівнянні з груднем, показало опитування.

«Найважливішим висновком з вчорашнього ралі на ринку нафти є те, що члени ОПЕК +, схоже, серйозно ставляться до зобов’язань про скорочення видобутку», — сказав Стівен Иннес з Axi.

Автор:

(Всего статей: 9658)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: