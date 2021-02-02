2021-02-02: Світові ціни на нафту продовжили коливання

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 56,91 долара за барель.



Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:01, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,99%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,11 долара за барель, додавши 1,05%.

Ціни на нафту виросли більш ніж на 1% у вівторок, після того, як дані показали, що провідні виробники скорочують видобуток відповідно до зобов’язань, надаючи підтримку ринку, пише «Investing.com».

Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,1% до $ 56,97 за барель до 9:01 МСК, марки WTI — додали 1,16% до $ 54,17 за барель.

Видобуток нафти ОПЕК в січні збільшилася сьомий місяць поспіль, показало опитування Рейтер, після того як група і її союзники домовилися пом’якшити умови обмежувальної угоди, але зростання виявився менше очікуваного.

Організація країн-експортерів нафти добувала 25,75 мільйона барелів на добу в січні, що на 160.000 барелів на добу більше в порівнянні з груднем, показало опитування.

«Найважливішим висновком з вчорашнього ралі на ринку нафти є те, що члени ОПЕК +, схоже, серйозно ставляться до зобов’язань про скорочення видобутку», — сказав Стівен Иннес з Axi.