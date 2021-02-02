Білорусь планує наростити видобуток нафти до 2 млн т

Обновлено: Февраль 02, 2021. Тэги: ,

Білорусь планує наростити видобуток нафти до 2 млн т

Білорусь в найближчі роки планує наростити видобуток нафти на своїй території до 2 млн тонн на рік.

Про це повідомив міністр природних ресурсів і охорони навколишнього середовища республіки Білорусь Андрій Худик.
«Ми щорічно видобуваємо 1,7 — 1,75 млн тонн нафти. Це, звичайно, трохи навіть для внутрішнього споживання нашої країни й тим більше — для роботи двох нафтопереробних підприємств. Промислові запаси складають близько 51 млн тонн нафти. І ми можемо видобувати сьогодні дещо більше, і … поставлене таке завдання. і ми будемо нарощувати видобуток нафти до 2 млн (тонн — ред.) в найближчі роки», — заявив Худик.

При цьому міністр звернув увагу, що в республіці на Прип’ятському прогині до теперішнього часу виявлено близько 100 родовищ нафти, з яких 60 знаходяться в розробці. Крім того, Худик повідомив, що Мінприроди, в тому числі поставлена ​​задача про модернізацію науково-практичного центру (НВЦ) по геології й розширенні географії пошуку нафти. «Я впевнений, що дорожня карта по аналогу» Белгідромета «буде підготовлена ​​і вона надасть дійсну допомогу, щоб … знайти нові родовища нафти», — додав керівник відомства.

Автор:

(Всего статей: 9663)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: