Білорусь планує наростити видобуток нафти до 2 млн т

Білорусь в найближчі роки планує наростити видобуток нафти на своїй території до 2 млн тонн на рік.
Про це повідомив міністр природних ресурсів і охорони навколишнього середовища республіки Білорусь Андрій Худик.
«Ми щорічно видобуваємо 1,7 — 1,75 млн тонн нафти. Це, звичайно, трохи навіть для внутрішнього споживання нашої країни й тим більше — для роботи двох нафтопереробних підприємств. Промислові запаси складають близько 51 млн тонн нафти. І ми можемо видобувати сьогодні дещо більше, і … поставлене таке завдання. і ми будемо нарощувати видобуток нафти до 2 млн (тонн — ред.) в найближчі роки», — заявив Худик.
При цьому міністр звернув увагу, що в республіці на Прип’ятському прогині до теперішнього часу виявлено близько 100 родовищ нафти, з яких 60 знаходяться в розробці. Крім того, Худик повідомив, що Мінприроди, в тому числі поставлена задача про модернізацію науково-практичного центру (НВЦ) по геології й розширенні географії пошуку нафти. «Я впевнений, що дорожня карта по аналогу» Белгідромета «буде підготовлена і вона надасть дійсну допомогу, щоб … знайти нові родовища нафти», — додав керівник відомства.