ДТЕК Київські електромережі спрямує 645 млн грн на інвестиції

Обновлено: Февраль 02, 2021. Тэги: , , ,

ДТЕК Київські електромережі спрямує 645 млн грн на інвестиції

Понад 645 мільйонів гривень планує направити ДТЕК Київські електромережі на розвиток електроінфраструктури Києва у 2021 році. Про це пише пресслужба ДТЕК.

За ці кошти компанія реконструює підстанції, розподільчі пункти, кабельні та повітряні лінії, а також продовжить розбудову системи розумних мереж (Smart Grid) та впровадження сучасного клієнтського сервісу.

«У розвиток електромережі Києва цього року компанія інвестує понад 645 мільйонів гривень. Запланували реконструювати три великі підстанції 110 кВ та реалізувати 64 проєкти, що підвищать надійність електропостачання столиці та оперативність ліквідації аварійних ситуацій», — зазначив виконувач обов’язків генерального директора ДТЕК Київські електромережі Денис Бондар.

Інвестиційну програму ДТЕК Київські електромережі збільшили на 35% у порівнянні з 2018-2020 роками.

«Це стало можливим завдяки впровадженню з 1 січня 2021 року стимулюючого тарифоутворення. Тепер при розрахунку тарифу державний регулятор НКРЕКП використовує нову, більш ефективну методику формування ціни на розподіл електроенергії, що дозволяє збільшити обсяг фінансування розвитку електромереж», — пише пресслужба.

Інвестиції буде спрямовано на поліпшення якості електропостачання клієнтів відповідно до планових показників, які визначає держрегулятор НКРЕКП: скорочення втрат електроенергії в електромережах і показника SAIDI (часу відключення електроенергії). Окрім реконструкції згаданих трьох великих підстанцій роботи також проведуть на 162 об’єктах середньої та низької напруги.

У 2021 році ДТЕК Київські електромережі планує продовжити впровадження проєктів з автоматизації та цифровізації.

Раніше «Термінал» писав, ДТЕК Київські електромережі щорічно встановлює «розумні» лічильники клієнтам для покращення обліку спожитої електроенергії. Вони дозволяють киянам заощаджувати на електроспоживанні вночі, дистанційно передавати показання в автоматизовані системи та зручніше сплачувати за електроенергію в особистому кабінеті.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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