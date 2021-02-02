ДТЕК Київські електромережі спрямує 645 млн грн на інвестиції

Понад 645 мільйонів гривень планує направити ДТЕК Київські електромережі на розвиток електроінфраструктури Києва у 2021 році. Про це пише пресслужба ДТЕК.

За ці кошти компанія реконструює підстанції, розподільчі пункти, кабельні та повітряні лінії, а також продовжить розбудову системи розумних мереж (Smart Grid) та впровадження сучасного клієнтського сервісу.

«У розвиток електромережі Києва цього року компанія інвестує понад 645 мільйонів гривень. Запланували реконструювати три великі підстанції 110 кВ та реалізувати 64 проєкти, що підвищать надійність електропостачання столиці та оперативність ліквідації аварійних ситуацій», — зазначив виконувач обов’язків генерального директора ДТЕК Київські електромережі Денис Бондар.

Інвестиційну програму ДТЕК Київські електромережі збільшили на 35% у порівнянні з 2018-2020 роками.

«Це стало можливим завдяки впровадженню з 1 січня 2021 року стимулюючого тарифоутворення. Тепер при розрахунку тарифу державний регулятор НКРЕКП використовує нову, більш ефективну методику формування ціни на розподіл електроенергії, що дозволяє збільшити обсяг фінансування розвитку електромереж», — пише пресслужба.

Інвестиції буде спрямовано на поліпшення якості електропостачання клієнтів відповідно до планових показників, які визначає держрегулятор НКРЕКП: скорочення втрат електроенергії в електромережах і показника SAIDI (часу відключення електроенергії). Окрім реконструкції згаданих трьох великих підстанцій роботи також проведуть на 162 об’єктах середньої та низької напруги.

У 2021 році ДТЕК Київські електромережі планує продовжити впровадження проєктів з автоматизації та цифровізації.

Раніше «Термінал» писав, ДТЕК Київські електромережі щорічно встановлює «розумні» лічильники клієнтам для покращення обліку спожитої електроенергії. Вони дозволяють киянам заощаджувати на електроспоживанні вночі, дистанційно передавати показання в автоматизовані системи та зручніше сплачувати за електроенергію в особистому кабінеті.