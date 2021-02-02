Оператор газосховищ розпочав прийом заявок на розподіл річної потужності ПСГ

1 лютого, Оператор газосховищ України розпочав прийом заявок на розподіл річної потужності підземних сховищ газу.



Про це пише пресслужба компанії.

«Річна потужність – послуга для клієнтів Оператора ПСГ, яка має одразу ряд визначальних переваг:Гарантоване використання робочого обсягу газосховищ протягом усього періоду замовлення. Вигідні тарифи (на 20% нижчі, ніж при замовленні послуг на добу наперед, та на 10% нижчі, ніж при замовленні на місяць). Гарантовані закачування/відбір газу протягом базового сезону закачування/відбору. Можливість здійснювати оплату помісячно протягом року», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що для бронювання річної потужності (від 1 до 4 наступних років) обсяг вільних потужностей в українських ПСГ становить 7 млрд куб. м. Цими об’ємами можуть скористатися всі компанії, які бажають отримати пріоритетний доступ до закачування та відбору свого газу з підземних газосховищ, незалежно від завантаженості ПСГ, та більш привабливі тарифні умови.

Відтак, протягом наступних двох тижнів, до 15 лютого включно, в компанії чекають на заявки клієнтів, які планують замовити послугу річної потужності та зробити зберігання свого газу в українських ПСГ максимально вигідним.

«Термінал» писав, для подальшого розвитку роздрібної торгівлі газом Група Нафтогаз створила окремий дивізіон «Роздрібна торгівля».