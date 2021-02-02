Опозиція в Німеччині закликала уряд зупинити будівництво «Північного потоку-2″

Представники німецької опозиції закликають уряд ФРН переглянути позицію щодо подальшого будівництва газопроводу «Північний потік-2″.

Приводом для такої заяви став нещодавній жорсткий розгін акцій протесту в Росії. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Це газопровід Путіна і його не слід добудовувати», — заявив співголова партії «зелених» Роберт Хабек.

Він підкреслив, що мова йде про проект, який «вже давно розколює Європу». Крім того, лідер «зелених» вказав на поліцейське насильство під час акцій протесту по всій Росії 23 і 31 січня. Від мужності демонстрантів у нього «захоплює дух», зазначив Хабек і підкреслив, що вони заслуговують цілковитого поваги своїх прав.

Крім того, Хабек закликав перевірити можливість посилення санкцій відносно російського керівництва.

Раніше «Термінал» писав, партнер «Газпрому» Uniper вірить в завершення «Північного потоку — 2″.

Німецький енергетичний концерн Uniper вірить в успішне завершення проєкту «Північного потоку — 2″, попри санкції США, які загрожують компаніям, залученим в будівництво газопроводу. Про це повідомив прессекретар концерну. «Ми підтримуємо» Північний потік — 2 «, санкції нас не зачіпають», — заявили в Uniper.

Uniper, найстаріший в Німеччині імпортер російського газу, інвестував в будівництво «Північного потоку — 2″ 950 млн євро. За словами прессекретаря, в енергетичному концерні як і раніше переконані, що будівництво газопроводу буде доведено до кінця.