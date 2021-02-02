Укртрансгаз оголосив аукціон з передачі в оренду майна

Gерший аукціон, який запланований на 3 березня, вже оприлюднений в системі торгового майдансика Prozorro.Sale



У 2021 році АТ «Укртрансгаз» вперше за свою історію проведе низку аукціонів з продажу прав оренди на надлишкове нерухоме майно, що належить компанії.

Про це повідомляється на сайті «Укртрансгазу».

У ході першого аукціону, який вже оголошений в системі торгового майдансика Prozorro.Sale, в оренду буде запропонований адміністративно-побутовий корпус в м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 48, де до сьогодні розміщується «Прикарпаттрансгазу».

В оренду пропонується частина будівлі площею 7,9 тис. м² (загальна площа – 8 тис. м²), яка складається з основної частини, підвалу, цокольного поверху, балкону, сходів тощо.

Аукціон відбудеться 3 березня 2021 року. Встановлена початкова ціна лоту – 419,5 тис. грн.

«З метою ефективного використання майна Укртрансгаз анонсував в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» перший в історії компанії аукціон з передачі в оренду майна. Цього року Укртрансгаз планує також провести ще низку аукціонів», — наголосили в «Укртрансгазі».

Раніше «Термінал» писав, Укртрансгаз успішно завершив шість аукціонів на закупівлю 105 млн куб. м природного газу для виробничо-технологічних витрат ПСГ та забезпечення потреб структурних підрозділів.