В січні 2021 шахтарі видали на гора майже 2,6 млн тонн вугілля

Обновлено: Февраль 02, 2021. Тэги: ,

В січні 2021 шахтарі видали на гора майже 2,6 млн тонн вугілля

В січні 2021 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2 576 551 тонну вугілля. План виконано на 106 %.

Про це пише профспілка працівників вугільної промисловості.

У Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності у січні видобули 1 104 357 тонн вугілля. Державними шахтами Донецького регіону було видобуто 192 960 тонн вугілля. При цьому рівень видобутку вугілля на державних шахтах області в порівнянні з плановим завданням був зменшений на 21 240 тонн.

На підприємствах Міненерговугілля Луганської області піднято на-гора 21 455 тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на 13 395 тонн.
Вугільним об’єднанням Дніпропетровської області «ДТЕК Павлоградвугілля» у січні 2021 року видобуто 1 336 592 тонни вугілля. Планове завдання недовиконано на 121 608 тонн.

У Львівській області трудовий колектив ДП «Львіввугілля» добув 112 817 тонн вугілля. Планове завдання перевиконано на 12 417 тонн палива.

Держпідприємством «Волиньвугілля» у січні видобуто 1 380 тонн вугілля. Планове завдання виконано на 13 %.

«Термінал» писав, ПАТ «Донбасенерго», у зв’язку з ремонтом 7-го енергоблоку Слов’янської ТЕС, який триватиме близько 65 днів, відмовилося від законтрактованих обсягів поставок вугілля вітчизняної марки «Г» на користь державної енергокомпанії «Центренерго».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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