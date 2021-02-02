В січні 2021 шахтарі видали на гора майже 2,6 млн тонн вугілля

В січні 2021 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2 576 551 тонну вугілля. План виконано на 106 %.
Про це пише профспілка працівників вугільної промисловості.
У Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності у січні видобули 1 104 357 тонн вугілля. Державними шахтами Донецького регіону було видобуто 192 960 тонн вугілля. При цьому рівень видобутку вугілля на державних шахтах області в порівнянні з плановим завданням був зменшений на 21 240 тонн.
На підприємствах Міненерговугілля Луганської області піднято на-гора 21 455 тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на 13 395 тонн.
Вугільним об’єднанням Дніпропетровської області «ДТЕК Павлоградвугілля» у січні 2021 року видобуто 1 336 592 тонни вугілля. Планове завдання недовиконано на 121 608 тонн.
У Львівській області трудовий колектив ДП «Львіввугілля» добув 112 817 тонн вугілля. Планове завдання перевиконано на 12 417 тонн палива.
Держпідприємством «Волиньвугілля» у січні видобуто 1 380 тонн вугілля. Планове завдання виконано на 13 %.
«Термінал» писав, ПАТ «Донбасенерго», у зв’язку з ремонтом 7-го енергоблоку Слов’янської ТЕС, який триватиме близько 65 днів, відмовилося від законтрактованих обсягів поставок вугілля вітчизняної марки «Г» на користь державної енергокомпанії «Центренерго».