2021-02-03: Нафта Brent торгується вище $57 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 57,67 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:48, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,37%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,95 долара за барель, додавши 0,35%.

Ціни на нафту помірно підвищуються в ході торгів у середу після стрибка до максимуму більш ніж за рік напередодні, пише «Investing.com».

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:37 мск у вівторок становить $ 57,66 за барель, що на $ 0,2 (0,35%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 2 лютого ці контракти подорожчали на $ 1,11 (2%) — до $ 57,46 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 54,94 за барель, що на $ 0,18 (0,33%) вище рівня на закриття попередніх торгів. У вівторок ф’ючерси виросли в ціні на $ 1,21 (2,3%) — до $ 54,76 за барель. Поддержку котируванням надають очікування, що зусилля, що вживаються країнами-членами ОПЕК та іншими виробниками для обмеження видобутку, призведуть до зменшення світових запасів, пише Dow Jones.