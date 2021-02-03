2021-02-03: Нафта Brent торгується вище $57 за барель

Обновлено: Февраль 03, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-02-03: Нафта Brent торгується вище $57 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 57,67 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:48, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,37%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,95 долара за барель, додавши 0,35%.

Ціни на нафту помірно підвищуються в ході торгів у середу після стрибка до максимуму більш ніж за рік напередодні, пише «Investing.com».

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:37 мск у вівторок становить $ 57,66 за барель, що на $ 0,2 (0,35%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 2 лютого ці контракти подорожчали на $ 1,11 (2%) — до $ 57,46 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 54,94 за барель, що на $ 0,18 (0,33%) вище рівня на закриття попередніх торгів. У вівторок ф’ючерси виросли в ціні на $ 1,21 (2,3%) — до $ 54,76 за барель. Поддержку котируванням надають очікування, що зусилля, що вживаються країнами-членами ОПЕК та іншими виробниками для обмеження видобутку, призведуть до зменшення світових запасів, пише Dow Jones.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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