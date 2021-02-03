Кандидатуру Вітренка можна подавати на голосування кілька раз — Разумков

Конституція і закони України не забороняють знову подати кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомив кореспондент НВ Бізнес.

«Що стосується внесення кандидатури на посаду того чи іншого міністра, процедура така ж, як і минулого тижня – фракція вносить подання прем’єру, прем’єр вносить до Верховної Ради, Рада – комітету, комітет вносить в зал, а далі ви вже бачили», – заявив спікер парламенту.

Відповідаючи на питання, чи може такий процес тривати до нескінченності, Разумков сказав: «Станом на сьогодні, щоб це було заборонено Конституцією, або законом – поки такого немає. Процедурно, теоретично – так, можливо».

Нагадаємо, «Термінал» писав, що 28 січня Верховна Рада вдруге не призначила Юрія Вітренка першим віцепрем’єр-міністром, міністром енергетики. За призначення Вітренка проголосували 204 народних обранців з 226 необхідних. 45 парламентарів виступили проти, 62 утрималися.