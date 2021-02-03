Кандидатуру Вітренка можна подавати на голосування кілька раз — Разумков

Обновлено: Февраль 03, 2021. Тэги: , ,

Кандидатуру Вітренка можна подавати на голосування кілька раз — Разумков

Конституція і закони України не забороняють знову подати кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомив кореспондент НВ Бізнес.

«Що стосується внесення кандидатури на посаду того чи іншого міністра, процедура така ж, як і минулого тижня – фракція вносить подання прем’єру, прем’єр вносить до Верховної Ради, Рада – комітету, комітет вносить в зал, а далі ви вже бачили», – заявив спікер парламенту.

Відповідаючи на питання, чи може такий процес тривати до нескінченності, Разумков сказав: «Станом на сьогодні, щоб це було заборонено Конституцією, або законом – поки такого немає. Процедурно, теоретично – так, можливо».

Нагадаємо, «Термінал» писав, що 28 січня Верховна Рада вдруге не призначила Юрія Вітренка першим віцепрем’єр-міністром, міністром енергетики. За призначення Вітренка проголосували 204 народних обранців з 226 необхідних. 45 парламентарів виступили проти, 62 утрималися.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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