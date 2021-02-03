Міненерго: Газзбути не можуть претендувати на компенсацію

Обновлено: Февраль 03, 2021. Тэги: , ,

Міненерго: Газзбути не можуть претендувати на компенсацію

Міністерство енергетики спростувало інформацію про те, що постачальники газу отримають компенсації з державного бюджету за продаж газу населенню за ціною 6,99 гривні за кубометр.

Про це пише пресслужба Міненергетики.

«На інтернет-ресурсах, з посиланням на висновок Міністерства фінансів, розміщується інформація про можливості постачальників газу, які за рішенням Кабміну в лютому – березні 2021 р реалізовуватимуть газ для населення за ціною не більше 6,99 грн, отримати, згідно зі ст. 11 Закону «Про ринок природного газу», компенсацію коштом коштів всіх платників податків », – йдеться в повідомленні.

Міненерго звертає увагу, що на підставі ст. 11 Закону «Про ринок природного газу» право на компенсацію мають виключно суб’єкти ринку, на яких покладено спеціальні обов’язки.

«Постачальники природного газу, які будуть поставляти газ за ціною не більше 6,99 грн, не виконують спеціальних обов’язків і не можуть претендувати на отримання компенсації», – йдеться в повідомленні відомства.

Автор:

(Всего статей: 9668)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: