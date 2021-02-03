Міненерго: Газзбути не можуть претендувати на компенсацію

Міністерство енергетики спростувало інформацію про те, що постачальники газу отримають компенсації з державного бюджету за продаж газу населенню за ціною 6,99 гривні за кубометр.

Про це пише пресслужба Міненергетики.

«На інтернет-ресурсах, з посиланням на висновок Міністерства фінансів, розміщується інформація про можливості постачальників газу, які за рішенням Кабміну в лютому – березні 2021 р реалізовуватимуть газ для населення за ціною не більше 6,99 грн, отримати, згідно зі ст. 11 Закону «Про ринок природного газу», компенсацію коштом коштів всіх платників податків », – йдеться в повідомленні.

Міненерго звертає увагу, що на підставі ст. 11 Закону «Про ринок природного газу» право на компенсацію мають виключно суб’єкти ринку, на яких покладено спеціальні обов’язки.

«Постачальники природного газу, які будуть поставляти газ за ціною не більше 6,99 грн, не виконують спеціальних обов’язків і не можуть претендувати на отримання компенсації», – йдеться в повідомленні відомства.