Міненерго планує посилити співпрацю із корейською корпорацією КТ

Україна планує посилити співпрацю із корейською корпорацією КТ (найбільшим провайдером інтегрованих телекомунікаційних послуг в Південній Кореї) у сфері впровадження «розумних» мереж (Smart Grid – технології).

Про це йшлося під час зустрічі представників Міністерства енергетики України та корейської корпорації.

Міненерго зацікавлене у модернізації електроенергетики України на базі найсучасніших технологій. Наразі ми завершуємо розробку Концепції впровадження технологій «розумних» мереж в Україні», — наголосив заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

Однією із важливих складових Концепції є впровадження систем «розумного обліку», оскільки це дасть можливість:- знизити втрати електроенергії в електромережах,- здійснювати ефективний онлайн моніторинг параметрів якості електроенергії,- аналізувати баланси електроенергії в різних вузлах електромереж.

Українська енергосистема потребує модернізації та інвестицій у розбудову електричної інфраструктури. З 1 січня 2021 року в Україні впроваджено стимулююче тарифоутворення для операторів системи розподілу, і цей механізм надає можливості для модернізації електроенергетичної інфраструктури.

«Для України є дуже цікавим досвід і співпраця з Кореєю, яка є світовим лідером з розвитку та впровадження сучасних технологій в електроенергетиці, зокрема, технологій «розумних» мереж. Впевнений, що наше співробітництво матиме взаємовигідний ефект і знайде своє продовження у подальшому співробітництві між Україною та Південною Кореєю у сфері електроенергетики».

Ближчим часом Міненерго презентує представникам корпорації КТ проекти у сфері діджиталізації енергетики для подальшої потенційної співпраці.

Окрім того, Міністерство розробляє проект українсько-корейської Спільної заяви про наміри стосовно розширення співпраці у сфері енергетики, підписання якої дозволить підвищити рівень нашої взаємодії до міжурядового.

Читайте в «Терміналі», Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України була проведена оцінка стану виконання Постанови від 21.02.2017 № 95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових» (далі – Постанова № 95). У результаті оцінки стану виконання Постанови № 95 складено Звіт № 01-21, яким надано негативну оцінку діяльності Міненерго щодо виконання вимог Постанови № 95 та виявлено відповідні порушення, допущені працівниками Міністерства.