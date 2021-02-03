Нардеп Гончаренко закликав РНБО заборонити купівлю електроенергії з Росії

Обновлено: Февраль 03, 2021. Тэги: ,

Нардеп Гончаренко закликав РНБО заборонити купівлю електроенергії з Росії

Українська влада демонструють подвійні стандарти, вводячи санкції проти Нікарагуа за відкриття консульства на території окупованого Криму і паралельно купуючи російську електроенергію.

Про це у Фейсбук написав народний депутат Олексій Гончаренко.

«Звичайно, ми повинні підтримати санкції проти Нікарагуа, будь-якої іншої країни, яка йде в руслі російської політики. Але мене дивує, що президент Зеленський готовий боротися з Нікарагуа, але не готовий боротися з Росією. У той час коли ми приймаємо рішення щодо санкцій проти Нікарагуа, Україна купує російську електроенергію. З 1 лютого ми відновили імпорт російської електроенергії. Що це?», – цитує прес-служба партії слова Гончаренко.

Депутат зазначив, що ЄС відмовилася від закупівлі електроенергії з Білоруської АЕС, а Україна її купує, незважаючи на те, що Білорусь і РФ – «одна енергетична система».

«Я звертаюся до секретаря РНБО: негайно припиніть імпорт російської електроенергії, негайно припиніть імпорт білоруської електроенергії. Негайно введіть санкції з цього приводу», – закликав Гончаренко.

«Термінал» писав, Україна починає імпорт електроенергії з Росії.  Відповідно до даних добових аукціонів НЕК «Укренерго» з розподілу міждержавних перетинів, оприлюднених на сайті ОСП, доступ до перетину «Росія-Україна» на 1-2 лютого викупило ТОВ «ОНК-груп».

Станом на 1 лютого результати такі: по 300 МВт на три години вдень (12-14.00), а також з 20.00, і по 200 МВт ще дві години вечора 21-22.00. На 2 лютого: по 200 МВт на 12-14.00 і на 20.00, і по 100 МВт на дві години вечора 21-22.00.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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