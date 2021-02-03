Україна потребує імпорту е / е для проходження лютневих морозів — Герус

Обновлено: Февраль 03, 2021. Тэги: ,

Україна потребує імпорту е / е для проходження лютневих морозів — Герус

Україна потребує імпорту електроенергії, оскільки вітчизняна генерація в умовах значного зниження температури в лютому не може забезпечити споживачів ресурсом на необхідному рівні.

Це пов’язано з недостатнім запасами вугілля на складах теплоелектростанцій, складовими 44% мінімальних гарантованих запасів і 21% показника минулого року, вважає глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

«У таких умовах ми не можемо бути залежними від того, що якісь компанії не завезли вугілля на свої склади, а сьогодні 80% вугільних електростанцій належать приватним компаніям. Тому в Україні почався імпорт електроенергії, який складає 3-4% нашого споживання», — сказав він.

При цьому він зазначив, що імпорт здійснюється декількома трейдерами в годинник пікового споживання, зокрема, у вечірні години, і сприяє балансуванню енергосистеми.

«За допомогою імпорту збалансується ситуація, і немає серйозних ризиків віялових відключень», — сказав Герус, додавши, що імпорт в таких обсягах не загрожує енергобезпеки країни.

«Термінал» писав, Україна в разі необхідності може імпортувати електроенергію з Білорусі обсягом до 900 МВт, оскільки жодних законодавчих обмежень щодо цього немає, тоді як стосовно питання прямого імпорту і електроенергії, і газу в уряді дискусія відсутня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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