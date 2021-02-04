2021-02-04: Ціна нафти Brent перевищила $58 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 58,83 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 9:16, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,63%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,10 долара за барель, додавши 0,74%.

Ціни на нафту, що завершили торги в середу на максимумах за рік, продовжують рости і сьогодні. Підтримку ринку надала заява міністерського моніторингового комітету ОПЕК + (JMMC), в якому було наголошено на важливості негайного прискорення балансування нафтового ринку, пише»Investing.com».

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 мск становить $ 58,72 за барель, що на $ 0,26 (0,44%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 3 лютого ці контракти подорожчали на $ 1 (1,7%) — до $ 58,46 за барель, що є максимумом з лютого 2020 року.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу виросли на $ 0,31 (0,56%) — до $ 56,00 за барель. У середу ф’ючерси виросли в ціні на $ 0,93 (1,7%) — до $ 55,69 за барель, найвищого значення з січня минулого року.