2021-02-04: Ціна нафти Brent перевищила $58 за барель

Обновлено: Февраль 04, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-02-04: Ціна нафти Brent перевищила $58 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 58,83 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 9:16, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,63%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,10 долара за барель, додавши 0,74%.

Ціни на нафту, що завершили торги в середу на максимумах за рік, продовжують рости і сьогодні. Підтримку ринку надала заява міністерського моніторингового комітету ОПЕК + (JMMC), в якому було наголошено на важливості негайного прискорення балансування нафтового ринку, пише»Investing.com».

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 мск становить $ 58,72 за барель, що на $ 0,26 (0,44%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 3 лютого ці контракти подорожчали на $ 1 (1,7%) — до $ 58,46 за барель, що є максимумом з лютого 2020 року.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу виросли на $ 0,31 (0,56%) — до $ 56,00 за барель. У середу ф’ючерси виросли в ціні на $ 0,93 (1,7%) — до $ 55,69 за барель, найвищого значення з січня минулого року.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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