Держдеп: «Північний потік-2″ — загроза трансатлантичній безпеці

Газогін «Північний потік-2″, за яким природний газ транспортуватиметься з Росії до Німеччини через Балтійське море, підриває трансатлантичну безпеку.

Про це заявив журналістам на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише DPA.

«Північний потік -2″ і друга гілка «Турецького потоку» покликані посилити вплив Росії на наших союзників і партнерів і підривають трансатлантичну безпеку», — сказав він.

Прайс зазначив, що США будуть продовжувати контролювати будівництво трубопроводу, яке, як вважається, завершено приблизно на 90 відсотків.

«Ми будемо відстежувати діяльність по завершенню будівництва або сертифікації трубопроводу, і якщо така діяльність буде мати місце, ми винесемо рішення про можливість застосування санкцій», — сказав Прайс.

Він додав, що санкції є одним з багатьох інструментів, доступних США.

США стверджують, що цей проєкт підірве енергетичну безпеку Європи, зробивши Німеччину та інших союзників надмірно залежними від постачання російських енергоносіїв.

Читайте в «Терміналі», представники німецької опозиції закликають уряд ФРН переглянути позицію щодо подальшого будівництва газопроводу «Північний потік-2″.