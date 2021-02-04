Комітет ОПЕК + призначив спецпредставника по Африці

Обновлено: Февраль 04, 2021. Тэги: , ,

Комітет ОПЕК + призначив спецпредставника по Африці

Міністр нафтових ресурсів Нігерії став спеціальним представником по роботі з країнами Африки, які беруть участь в угоді з видобутку нафти.

Про це пише АНГІ.

Його призначення схвалив міністерський моніторинговий комітет ОПЕК + (JMMC). «… JMMC доручив міністру нафтових ресурсів Нігерії його Високоповажності Тіміпіре Сільви виконати місію спеціального представника наступних країн учасниць: Конго, Екваторіальна Гвінея, Габон і Південний Судан», — йдеться в повідомленні ОПЕК +.

Міністр проводитиме консультації з лідерами перерахованих вище країн з питання відновлення балансу на ринку в рамках «Декларації про співпрацю». У січні країни ОПЕК + узгодили домовленості з видобутку на лютий і березень — видобуток, причому не набагато, збільшать тільки Росія і Казахстан, в результаті загальне скорочення в рамках угоди пом’якшиться до 7,125 млн барелів на добу в лютому і 7,05 млн на березні. Базою відліку для цих скорочень узятий жовтень 2018 року, а для Росії й Саудівської Аравії — показник в 11 млн барелів на добу.

«Термінал» писав, моніторинговий комітет ОПЕК + збереться 3 лютого, щоб оцінити ефективність угоди по скороченню видобутку нафти. Члени комітету також дадуть рекомендації учасникам альянсу щодо подальших дій.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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