Запорізька ТЕС відновила роботу після аварії

03.02 о 19:26 на Запорізькій тепловій електростанції відключилися блоки 2,3,4 (сумарною потужністю 725 МВт) дією технологічних захистів після відключення повітряної лінії 150 кВ та блока автотрансформаторів внаслідок короткого замикання в мережі.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Причину короткого замикання та роботи електричних захистів буде встановлено після роботи комісії з розслідування.
При цьому були знеструмлені споживачі Запоріжжяобленерго з сумарним навантаженням 24 МВт (побут).
О 20-30 усіх споживачів було заживлено.
Крім того, о 21-20 включенням автотрансформатора №1 підвищена надійність живлення споживачів Запоріжжяобленерго та власних потреб блоків 2, 3, 4 Запорізької теплової електростанції.
О 21:26 розпочали пускові операції щодо включення блоків Запорізької теплової електростанції у мережу.
«Термінал» писав, ввечері 3 лютого ДТЕК Запорізька ТЕС відключилася від енергосистеми.