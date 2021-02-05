2021-02-05: Нафта дорожчає, торгується близько $59 за барель

Обновлено: Февраль 05, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-02-05: Нафта дорожчає, торгується близько $59 за барель

Сьогодні нафтові ціни продовжують підвищуватися, досягнувши максимальних рівнів за рік на тлі скорочення запасів у США і зобов’язань найбільших нафтовиробників обмежити видобуток.

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 мск склала $ 59,24 за барель, що на $ 0,4 (0,68%) вище за ціну на закриття попередньої сесії, пише «Investing.com».

За підсумками торгів 4 лютого ці контракти подорожчали на $ 0,38 (0,7%) — до $ 58,84 за барель, що є максимумом з 20 лютого 2020 року, за даними Dow Jones Market Data.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $ 56,68 за барель, що на $ 0,45 (0,8%) вище рівня на закриття попередніх торгів. У четвер ф’ючерси виросли в ціні на $ 0,54 (1%) — до $ 56,23 за барель, найвищого значення з 22 січня минулого року.

Котирування Brent завершили в плюсі ​​п’яту сесію поспіль, підйом WTI продовжився четвертий день поспіль. За підсумками цього тижня обидві марки можуть продемонструвати максимальний тижневий зростання з жовтня, пише Trading Economics.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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