2021-02-05: Нафта дорожчає, торгується близько $59 за барель

Сьогодні нафтові ціни продовжують підвищуватися, досягнувши максимальних рівнів за рік на тлі скорочення запасів у США і зобов’язань найбільших нафтовиробників обмежити видобуток.

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 мск склала $ 59,24 за барель, що на $ 0,4 (0,68%) вище за ціну на закриття попередньої сесії, пише «Investing.com».

За підсумками торгів 4 лютого ці контракти подорожчали на $ 0,38 (0,7%) — до $ 58,84 за барель, що є максимумом з 20 лютого 2020 року, за даними Dow Jones Market Data.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $ 56,68 за барель, що на $ 0,45 (0,8%) вище рівня на закриття попередніх торгів. У четвер ф’ючерси виросли в ціні на $ 0,54 (1%) — до $ 56,23 за барель, найвищого значення з 22 січня минулого року.

Котирування Brent завершили в плюсі ​​п’яту сесію поспіль, підйом WTI продовжився четвертий день поспіль. За підсумками цього тижня обидві марки можуть продемонструвати максимальний тижневий зростання з жовтня, пише Trading Economics.