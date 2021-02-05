АМКУ вимагає рівних можливостей для всіх при продажі електроенергії

Антимонопольний комітет України схвалив обов’язкові для розгляду рекомендації Міністерству енергетики. Вони покликані унеможливити спотворення конкуренції.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
«Антимонопольний комітет України на засіданні схвалив обов’язкові для розгляду рекомендації Міністерству енергетики України. Реалізація запропонованих Комітетом принципів унеможливить спотворення конкуренції та забезпечить усунення штучних бар’єрів для покупців електричної енергії у державної генерації», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що останнім часом енерготрейдери постали перед серйозною проблемою – вони не можуть купити достатню кількість електричної енергії на аукціонах, оскільки продавці відмовляють у продажу, очікуючи на більшого покупця, незалежно від запропонованої ціни, що призводить до спотворення конкуренції.
У пресслужбі додали, що минулого року були непоодинокі приклади, коли левова частка учасників аукціону, які потребували порівняно невеликої кількості електроенергії, отримували відмову. А потім приходив великий покупець, який купував більшу частину запропонованої продавцем електроенергії. І навіть значна різниця у вартості, коли маленькі покупці пропонують більшу ціну, не переконувала продавця віддати їм частку свого ресурсу.
Ця ситуація не могла залишитися поза увагою Антимонопольного комітету України. Тож,
АМКУ напрацював низку принципів, які мають забезпечити оперативне виправлення ситуації, що склалася.
Вони стали основою обов’язкових для розгляду рекомендацій, відповідно до яких Міністерство енергетики має розробити зміни до Регламенту.Ці пропозиції мають відповідати трьом вимогам:
1. Обов’язок учасників торгів (продавців) при прийнятті зустрічної пропозиції керуватися принципом економічної доцільності (максимальної цінової вигоди), приймаючи зустрічні пропозиції за цінами від найбільшої до найменшої.
2. Унеможливлення прийняття учасником торгів (продавцем) зустрічної пропозиції, запропонована ціна за якою є меншою за ціну за 1 МВт-год/коефіцієнт, визначену у зустрічній пропозиції іншого покупця, яка не була знята (видалена) на момент прийняття зустрічної пропозиції.
3. Обов’язок учасників торгів (продавців) вживати заходи щодо можливого об’єднання лотів в пакети лотів та коригування кількості лотів в пакеті лотів виключно за умови дотримання обмежень, зазначених у пунктах 1 та 2.
Реалізація запропонованих Комітетом пропозицій забезпечить рівний доступ усіх потенційних покупців до аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами та дозволить задовольнити попит усіх учасників торгів. А найголовніше – вони гарантують реальне конкурентне змагання під час торгів та формування справедливої ринкової ціни на електроенергію.
«Термінал» писав, Кабінет міністрів України вніс електроенергію в список соціально значущих товарів для держрегулювання, затверджених постановою №341 від 22 квітня 2020 року.