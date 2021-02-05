АМКУ вимагає рівних можливостей для всіх при продажі електроенергії

Антимонопольний комітет України схвалив обов’язкові для розгляду рекомендації Міністерству енергетики. Вони покликані унеможливити спотворення конкуренції.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

«Антимонопольний комітет України на засіданні схвалив обов’язкові для розгляду рекомендації Міністерству енергетики України. Реалізація запропонованих Комітетом принципів унеможливить спотворення конкуренції та забезпечить усунення штучних бар’єрів для покупців електричної енергії у державної генерації», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останнім часом енерготрейдери постали перед серйозною проблемою – вони не можуть купити достатню кількість електричної енергії на аукціонах, оскільки продавці відмовляють у продажу, очікуючи на більшого покупця, незалежно від запропонованої ціни, що призводить до спотворення конкуренції.

У пресслужбі додали, що минулого року були непоодинокі приклади, коли левова частка учасників аукціону, які потребували порівняно невеликої кількості електроенергії, отримували відмову. А потім приходив великий покупець, який купував більшу частину запропонованої продавцем електроенергії. І навіть значна різниця у вартості, коли маленькі покупці пропонують більшу ціну, не переконувала продавця віддати їм частку свого ресурсу.

Ця ситуація не могла залишитися поза увагою Антимонопольного комітету України. Тож,

АМКУ напрацював низку принципів, які мають забезпечити оперативне виправлення ситуації, що склалася.