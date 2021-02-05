Центренерго заявляє про втрати через спалювання газу заради енергетичної безпеки

Обновлено: Февраль 05, 2021. Тэги: ,

Центренерго заявляє про втрати через спалювання газу заради енергетичної безпеки

Як повідомлялося раніше, підключення додаткових блоків із використанням природного газу було необхідним для забезпечення стабільності енергосистеми.

Про це пише пресслужба Центренерго.

«На численні звернення Міненерго та ДП «Укренерго», для підтримання стабільності енергосистеми й підняття навантаження ТЕС понад комерційний графік Товариства, щодоби ТЕС ПАТ «Центренерго» спалюють до 9 млн кубометрів природного газу (у дні пікового навантаження), що неминуче призведе до колосальних збитків для державної теплової генерації», — йдеться у повідомленні.

Для уникнення створення багатомільйонних втрат і посилення дефіциту ліквідності через відсутність доступу до кредитних ресурсів, з метою збереження енергетичної безпеки України, ПАТ «Центренерго» зверталося до Уряду з проханням сприяти перегляду умови постачання газу для ПАТ Центренерго в частині ціни та відтермінування оплати державним  постачальником.

Центренерго очікує на сприяння Уряду в не здійсненні операторами ГРМ нарахування вартості перевищення замовленої потужності, оскільки компанія не планувала використання таких значних обсягів природного газу у своїй звичайній господарській діяльності й вважає цю ситуацію форс-мажором, а всі понаднормові витрати газу відбулися на виконання команд диспетчерів НЕК «Укренерго» про включення в роботу додаткового обладнання Товариства.

Раніше «Термінал» писав, Центренерго просить місцеві ради підтримати соціальну сферу. У зв’язку з підготовкою до приватизації, державна енергогенеруюча компанія ПАТ «Центренерго» реалізує стратегічні завдання з виведення підприємства на інвестиційно привабливий рівень. Нарівні з роботою із нарощування прибутків ведеться також робота зі скорочення збитків компанії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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