Тарифи на комірне не зростатимуть до кінця зими — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в черговий раз заявив, що до кінця поточного опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду підійматися не будуть.

Про це він сказав час Години запитань до уряду в парламенті, пише УНІАН.

«На сьогодні ми продовжуємо переговори з Асоціацією міст України з питань формування цих тарифів, щоб не накладати тягар на комунальні підприємства. Але люди захищені законом, а тарифи на тепло і гарячу воду підійматися не будуть до кінця цього опалювального сезону», — сказав він.

Також він зазначив, що всі українці, які потребують субсидії, можуть швидко її оформити в онлайн-режимі.