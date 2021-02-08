2021-02-08: Ціна нафти Brent наблизилася до $60 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у понеділок зранку під час торгів зросли в ціні до 59,96 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,04%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,48 долара за барель, додавши 1,11%.

Ціна нафти марки Brent на лондонській біржі ICE піднялася до $ 60,06 за барель, пише «Investing.com». Зростання склало 1,21%. В останній раз вартість ф’ючерсу Brent перевищувала позначку $ 60 на початку січня 2020 року. Ціна ф’ючерсу марки WTI виросла на + 1,13% і досягла $ 57,34.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,62 (1,09%) — до $ 57,47 за барель. У п’ятницю ф’ючерси виросли в ціні на $ 0,62 (1,1%) — до $ 56,85 за барель, найвищого значення з 21 січня минулого року. За минулий тиждень нафта Brent подорожчала на 7,8%, WTI — на 8,9%.