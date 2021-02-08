Данія планує побудувати в Північному морі «енергетичний острів»

Данія просунулася в планах щодо штучного острова в Північному морі, який може генерувати енергію вітру щонайменше для трьох мільйонів домогосподарств.

Робота повинна розпочатися до 2026 року, пише видання The Local.

Парламент Данії ухвалив у червні політичну екологічну базу, спрямовану на зменшення викидів СО2 в країні на 70 відсотків до 2030 року, яка включала плани щодо перших у світі «енергетичних центрів» на острові Борнхольм у Балтійському та Північному морях.

4 лютого 2021 року парламент затвердив план розміщення північноморського вузла на штучному острові з вітроелектростанцією, яка спочатку буде забезпечувати електроенергією три гігавати (ГВт).

Окрім того, біля берегів острова Борнгольм у Балтійському морі Данія планує побудувати ще один такий острів, меншого розміру. Вже підписані угоди, за якими енергія з нього піде до Німеччини, Бельгії та Нідерландів.

Згідно з ухваленим у Данії Актом про клімат, країна планує у найближчі 10 років скоротити викиди парникових газів на 70% у порівнянні з 1990 роком, а до 2050-го повністю вийти на нульовий рівень.

Раніше»Термінал» писав, Парламент Данії ухвалив юридично обов’язковий національний Закон про клімат з метою скорочення викидів парникових газів (ПГ) на 70% до 2030 року (у порівнянні з рівнем 1990 року) і скорочення їх до нуля до 2050 року.