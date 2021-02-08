Данія планує побудувати в Північному морі «енергетичний острів»

Обновлено: Февраль 08, 2021. Тэги: ,

Данія планує побудувати в Північному морі «енергетичний острів»

Данія просунулася в планах щодо штучного острова в Північному морі, який може генерувати енергію вітру щонайменше для трьох мільйонів домогосподарств.

Робота повинна розпочатися до 2026 року, пише видання The Local.

Парламент Данії ухвалив у червні політичну екологічну базу, спрямовану на зменшення викидів СО2 в країні на 70 відсотків до 2030 року, яка включала плани щодо перших у світі «енергетичних центрів» на острові Борнхольм у Балтійському та Північному морях.
4 лютого 2021 року парламент затвердив план розміщення північноморського вузла на штучному острові з вітроелектростанцією, яка спочатку буде забезпечувати електроенергією три гігавати (ГВт).

Окрім того, біля берегів острова Борнгольм у Балтійському морі Данія планує побудувати ще один такий острів, меншого розміру. Вже підписані угоди, за якими енергія з нього піде до Німеччини, Бельгії та Нідерландів.

Згідно з ухваленим у Данії Актом про клімат, країна планує у найближчі 10 років скоротити викиди парникових газів на 70% у порівнянні з 1990 роком, а до 2050-го повністю вийти на нульовий рівень.

Раніше»Термінал» писав, Парламент Данії ухвалив юридично обов’язковий національний Закон про клімат з метою скорочення викидів парникових газів (ПГ) на 70% до 2030 року (у порівнянні з рівнем 1990 року) і скорочення їх до нуля до 2050 року.

Автор:

(Всего статей: 9690)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: