ДТЕК повернув шахти Добропіллявугілля державі

Згідно з Постановою КМУ №1215 наприкінці січня було завершено процес повернення шахт Добропіллявугілля з оренди ДТЕК в управління державою. Відповідні акти підписали новостворене державне підприємство «Добропіллявугілля-видобуток», Фонд державного майна України та ДТЕК Добропіллявугілля.

Інформує ДТЕК.

ДТЕК закрив всі зобов’язання перед державою, в тому числі погасив заборгованість за оренду, яка сформувалась у 2020 році через енергетичну кризу та вимушену зупинку підприємства.

Цілісний майновий комплекс «Добропіллявугілля» знаходився в оренді ДТЕК з 2010 року. За цей час у розвиток шахт та оновлення державного майна компанія інвестувала понад 400 млн доларів, що дозволило вивести підприємство на друге місце за обсягами видобутку вугілля у країні.

Домовленість припинити договір оренди шахт Добропіллявугілля була досягнута в результаті рішення Кабінету Міністрів України про створення вертикально-інтегрованої компанії за участю ПАТ «Центренерго» і державних вугледобувних підприємств. Головна мета — стабілізація ситуації з реалізацією вугілля та забезпечення шахтарів Добропілля стабільною роботою, а державну генерацію – ресурсною базою.

Управління цілісним майновим комплексом від ДТЕК Добропіллявугілля перейшло до новоствореного державного підприємства «Добропіллявугілля-видобуток».

Персонал ДТЕК Добропіллявугілля у повному обсязі працевлаштований в ДП «Добропіллявугілля-видобуток», що дозволило держпідприємству вже з 26 січня 2021 почати видобуток вугілля.

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