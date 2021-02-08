ДТЕК повернув шахти Добропіллявугілля державі

Обновлено: Февраль 08, 2021. Тэги: , , ,

ДТЕК повернув шахти Добропіллявугілля державі

Згідно з  Постановою КМУ №1215 наприкінці січня було завершено процес повернення шахт Добропіллявугілля з оренди ДТЕК в управління державою. Відповідні акти підписали новостворене державне підприємство «Добропіллявугілля-видобуток», Фонд державного майна України та ДТЕК Добропіллявугілля.

Інформує ДТЕК.

ДТЕК закрив всі зобов’язання перед державою, в тому числі погасив заборгованість за оренду, яка сформувалась у 2020 році через енергетичну кризу та вимушену зупинку підприємства.

Цілісний майновий комплекс «Добропіллявугілля» знаходився в оренді ДТЕК з 2010 року. За цей час у розвиток шахт та оновлення державного майна компанія інвестувала понад 400 млн доларів, що дозволило вивести підприємство на друге місце за обсягами видобутку вугілля у країні.

Домовленість припинити договір оренди шахт Добропіллявугілля була досягнута в результаті рішення Кабінету Міністрів України про створення вертикально-інтегрованої компанії за участю ПАТ «Центренерго» і державних вугледобувних підприємств. Головна мета — стабілізація ситуації з реалізацією вугілля та забезпечення шахтарів Добропілля стабільною роботою, а державну генерацію – ресурсною базою.

Управління цілісним майновим комплексом від ДТЕК Добропіллявугілля перейшло до новоствореного державного підприємства «Добропіллявугілля-видобуток».

Персонал ДТЕК Добропіллявугілля у повному обсязі працевлаштований в ДП «Добропіллявугілля-видобуток», що дозволило держпідприємству вже з 26 січня 2021 почати видобуток вугілля.

Читайте у Терміналі: Україна та Німеччина продовжать співпрацю з трансформації вугільної галузі.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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