ДТЕК: Сім енергоблоків ТЕС знаходяться в резерві і не працюють

Згідно з графіком виробництва, 7 енергоблоків (6 — Бурштинської ТЕС і 1 — Луганської ТЕС) поки що знаходяться в резерві.

Ситуація може змінитися, і при виникненні дефіциту в енергосистемі, енергетики готові до команд НЕК Укренерго на підйом резервних енергоблоків, пише пресслужба ДТЕК.

У відновлювальному ремонті знаходяться усього 3 енергоблоки — по 1 енергоблоку на Ладижинській ТЕС, Бурштинській ТЕС і Курахівській ТЕС.

«Це ремонт за заявкою, яка узгоджується НЕК Укренерго заздалегідь. Переважно це дуже короткострокові ремонти. Вчора було 1 аварійне відключення енергоблоку №2 Ладижинської ТЕС через те, що утворився свищ на пароперегрівачі котлоагрегату», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі повідомили, що за грудень-січень ТЕС ДТЕКпрацювали на 20% вищепрогнозного балансу Міністерства енергетики. Нині в енергосистемі працюють 26 енергоблоків ТЕС ДТЕК з 33 доступних. Найближчим часом планується включити в енергосистему ще 2 енергоблоки.

«Термінал» писав, ввечері 3 лютого ДТЕК Запорізька ТЕС відключилася від енергосистеми.