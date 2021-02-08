Герус: В об’єднаній енергосистемі в аварійному ремонті перебуває 9 енергоблоків

Обновлено: Февраль 08, 2021. Тэги: , , ,

Герус: В об’єднаній енергосистемі в аварійному ремонті перебуває 9 енергоблоків

Станом на 12 годину 7 лютого в об’єднаній енергосистемі в аварійному ремонті перебувало 9 енергоблоків, з них 7 належить групі компаній ДТЕК.

Про це написав голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус у своєму Telegram.

За даними голови парламентського комітету, через аварійні ремонти не працюють 7 енергоблоків на ТЕС групи компаній ДТЕК —  4 блоки Криворізької ТЕС, по одному блоку на Придніпровській, Ладижинській та Добротвірській ТЕС.

Крім того, не працює 1 енергоблок Славянської ТЕС (Донбасенерго) та 1 енергоблок Вуглегірської ТЕС (Центренерго).

Ще 6 блоків знаходяться поза роботою через відсутність палива.

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Як наголосив Герус, попри ситуацію, що склалася, диспетчери «Укренерго» забезпечують безперебійну подачу електроенергії споживачам.

«Всупереч складнощам, які спричинені неробочим станом деяких енергоблоків, диспетчери Укренерго збалансовують енергосистему, усім споживачам є стабільна та безперебійна подача електроенергії», — зазначив він.

Раніше «Термінал» писав, що Україна потребує імпорту електроенергії, оскільки вітчизняна генерація в умовах значного зниження температури в лютому не може забезпечити споживачів ресурсом на необхідному рівні.Це пов’язано з недостатнім запасами вугілля на складах теплоелектростанцій, складовими 44% мінімальних гарантованих запасів і 21% показника минулого року, вважає глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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