Герус: В об’єднаній енергосистемі в аварійному ремонті перебуває 9 енергоблоків

Станом на 12 годину 7 лютого в об’єднаній енергосистемі в аварійному ремонті перебувало 9 енергоблоків, з них 7 належить групі компаній ДТЕК.
Про це написав голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус у своєму Telegram.
За даними голови парламентського комітету, через аварійні ремонти не працюють 7 енергоблоків на ТЕС групи компаній ДТЕК — 4 блоки Криворізької ТЕС, по одному блоку на Придніпровській, Ладижинській та Добротвірській ТЕС.
Крім того, не працює 1 енергоблок Славянської ТЕС (Донбасенерго) та 1 енергоблок Вуглегірської ТЕС (Центренерго).
Ще 6 блоків знаходяться поза роботою через відсутність палива.
Як наголосив Герус, попри ситуацію, що склалася, диспетчери «Укренерго» забезпечують безперебійну подачу електроенергії споживачам.
«Всупереч складнощам, які спричинені неробочим станом деяких енергоблоків, диспетчери Укренерго збалансовують енергосистему, усім споживачам є стабільна та безперебійна подача електроенергії», — зазначив він.
Раніше «Термінал» писав, що Україна потребує імпорту електроенергії, оскільки вітчизняна генерація в умовах значного зниження температури в лютому не може забезпечити споживачів ресурсом на необхідному рівні.Це пов’язано з недостатнім запасами вугілля на складах теплоелектростанцій, складовими 44% мінімальних гарантованих запасів і 21% показника минулого року, вважає глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.