Рубрика | Официоз, Украина

Минулого року Держекоінспекція провела 848 перевірок якості пального

Обновлено: Февраль 08, 2021. Тэги: , ,

Минулого року Держекоінспекція провела 848 перевірок якості пального

Упродовж 2020 року Держекоінспекцією здійснено 848 заходів з контролю якості пального на АЗС та АГЗС. Це на 37% більше у порівнянні з 2019 роком.

Повідомляє ДЕІ.

За результатами заходів контролю посадовими особами Держекоінспекції прийнято 979 рішень про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів (приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами, обмеження продукції на ринку) та нараховано адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 7 573 465 грн.

«Під час заходів контролю у понад 30% випадків встановлено ознаки фальсифікації документів, зокрема паспортів якості на яких відсутні печатки, підписи уповноважених осіб лабораторій, які мають проводити експертизу, зазначення органу з оцінки відповідності, який не наділений такими повноваженнями, найменування лабораторій які не є акредитованими та уповноваженими проводити відповідні дослідження, інші. Відсутність оформлених належним чином документів завжди є однією з ознак невідповідності продукції встановленим вимогам та обігу неякісного пального на ринку», — наголосив очільник ДЕІ Андрій Мальований.

Раніше Термінал писав, що Україна продовжила спецмито на російські дизпальне, вугілля і скраплений газ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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