Минулого року Держекоінспекція провела 848 перевірок якості пального

Упродовж 2020 року Держекоінспекцією здійснено 848 заходів з контролю якості пального на АЗС та АГЗС. Це на 37% більше у порівнянні з 2019 роком.

Повідомляє ДЕІ.

За результатами заходів контролю посадовими особами Держекоінспекції прийнято 979 рішень про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів (приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами, обмеження продукції на ринку) та нараховано адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 7 573 465 грн.

«Під час заходів контролю у понад 30% випадків встановлено ознаки фальсифікації документів, зокрема паспортів якості на яких відсутні печатки, підписи уповноважених осіб лабораторій, які мають проводити експертизу, зазначення органу з оцінки відповідності, який не наділений такими повноваженнями, найменування лабораторій які не є акредитованими та уповноваженими проводити відповідні дослідження, інші. Відсутність оформлених належним чином документів завжди є однією з ознак невідповідності продукції встановленим вимогам та обігу неякісного пального на ринку», — наголосив очільник ДЕІ Андрій Мальований.

Раніше Термінал писав, що Україна продовжила спецмито на російські дизпальне, вугілля і скраплений газ.