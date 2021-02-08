Російська «Фортуна» почала укладання труб «Північного потоку — 2″ в водах Данії

Обновлено: Февраль 08, 2021. Тэги: , ,

Російська «Фортуна» почала укладання труб «Північного потоку — 2″ в водах Данії

«Судно-трубоукладач «Фортуна»,  успішно провело морські випробування і 6 лютого почало укладання труб у водах Данії.

Всі роботи проводяться згідно з відповідними дозволами, пише «Interfax».

«Більш детальну інформацію про будівництво і наших подальших планів ми повідомимо додатково», — йдеться в коментарі оператора будівництва.

Фортуна «прийшла до східного закінчення відрізка добудови магістралі 22 січня і з того часу кілька днів маневрував в цьому районі вздовж траси магістралі. «Фортуна», як очікується, завершить роботи в данських водах до середини останнього тижня травня, а потім приступить до укладання труб у водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня. Розрахункова швидкість укладання труб «Фортуни» становить 0,4 км на добу, на швидкість будівництва можуть впливати погода і технічні умови.

Нагадаємо, «Газпром» вирішив добудовувати газопровід «Північний потік 2″ власними силами після того, як через накладених США санкцій його швейцарський підрядник зупинив роботу.

У грудні «Фортуна» побудувала 2,6 км магістралі «Північний потік 2″ у виключній економічній зоні ФРН.

Укладання «Північного потоку 2″ в водах Данії зупинилася 21 грудня 2019 року, після того, як 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2020 рік. У нього було включено положення про санкції щодо компаній, що надають послуги з будівництва «Північного потоку 2″.
В останні дні президентства Трампа його адміністрація внесла до списку санкцій (SDN OFAC) відповідно до закону CAATSA («Протидія противникам Америки за допомогою санкцій») трубоукладач «Фортуна» і його власника ТОВ «КВТ-РУС».

«Термінал» писав, що з 15 січня «Фортуна» мала право приступати до робіт з укладання «Північного потоку 2″ у виключній економічній зоні Данії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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