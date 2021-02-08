Російська «Фортуна» почала укладання труб «Північного потоку — 2″ в водах Данії

«Судно-трубоукладач «Фортуна», успішно провело морські випробування і 6 лютого почало укладання труб у водах Данії.

Всі роботи проводяться згідно з відповідними дозволами, пише «Interfax».

«Більш детальну інформацію про будівництво і наших подальших планів ми повідомимо додатково», — йдеться в коментарі оператора будівництва.

Фортуна «прийшла до східного закінчення відрізка добудови магістралі 22 січня і з того часу кілька днів маневрував в цьому районі вздовж траси магістралі. «Фортуна», як очікується, завершить роботи в данських водах до середини останнього тижня травня, а потім приступить до укладання труб у водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня. Розрахункова швидкість укладання труб «Фортуни» становить 0,4 км на добу, на швидкість будівництва можуть впливати погода і технічні умови.

Нагадаємо, «Газпром» вирішив добудовувати газопровід «Північний потік 2″ власними силами після того, як через накладених США санкцій його швейцарський підрядник зупинив роботу.

У грудні «Фортуна» побудувала 2,6 км магістралі «Північний потік 2″ у виключній економічній зоні ФРН.

Укладання «Північного потоку 2″ в водах Данії зупинилася 21 грудня 2019 року, після того, як 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2020 рік. У нього було включено положення про санкції щодо компаній, що надають послуги з будівництва «Північного потоку 2″.

В останні дні президентства Трампа його адміністрація внесла до списку санкцій (SDN OFAC) відповідно до закону CAATSA («Протидія противникам Америки за допомогою санкцій») трубоукладач «Фортуна» і його власника ТОВ «КВТ-РУС».

«Термінал» писав, що з 15 січня «Фортуна» мала право приступати до робіт з укладання «Північного потоку 2″ у виключній економічній зоні Данії.