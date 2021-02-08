Теплими кредитами за 6 років скористалися 850 тис. українських родин

Держава видала 3,3 млрд грн співфінансування. Понад 850 тис. українських родин скористалися «теплими кредитами» за 6 років існування програми.

Про це сказав т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура в інтерв’ю для програми «Ранок з Інтером».

«За 6 років більше 850 тис. родин скористалися «теплими кредитами». Держава надала 3,3 млрд грн співфінансування», — зазначив він.

За словами Гури, у результаті вже сотні тисяч домогосподарств в Україні заощаджують на оплаті комунальних рахунків від 20% до 50% витрат, а інколи й більше.

Гура також звернув увагу на той факт, що попит на енергоефективні матеріали та обладнання активізує економіку, виробничі потужності, реалізацію проєктів. Це відповідно дає робочі місця та поповнює бюджети.

«За 6 років у ринок енергоефективних матеріалів було інвестовано близько 9 млрд гривень», — наголосив він.

Раніше «Термінал» писав, що українці взяли понад 1 млрд грн «теплих кредитів».

