Україна та Німеччина продовжать співпрацю з трансформації вугільної галузі

Досвід Німеччини та підтримка Європейського Союзу особливо важливі для України в контексті зеленого переходу, декарбонізації економіки та необхідності реформування вугільного сектору. Слід зазначити, що відмова від використання вугілля передбачає створення Концепції та Державної програми трансформації вугільних регіонів.



Наразі розробляється така програма на період до 2030 року, пише пресслужба уряду.

«Трансформацію вугільних регіонів важливо супроводжувати створенням нових економічних стимулів, щоб на базі підприємств вугільної галузі з’явилися нові конкурентоспроможні кластери, нові інноваційно-технологічні галузі. Адже обрані регіони мають відповідну інфраструктуру: транспортні шляхи, підстанції, і електромережі», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник Міністерства енергетики звернув увагу учасників на збитковість вугільної галузі України, її аварійний стан, неефективність та високу неекологічність теплової генерації, яка працює на вугіллі. Юрій Вітренко зазначив, що потрібно швидко переходити від вкладання коштів у модернізацію вугільної генерації до інвестування у генерацію на відновлювальних джерелах, системи накопичення енергії, новітні технології. Це дозволить Україні позбутися вугільної залежності.

«Відмова від вугільної генерації пов’язана з енергоефективністю. Нам необхідно підвищувати енергоефективність країни в усіх секторах економіки, зменшувати споживання електричної та теплової енергії. Україна споживає дуже багато електроенергії. Якщо ми зменшимо неефективне споживання, ми скоріше зможемо відмовитися від вугільної генерації. А інтеграція з європейською ENTSO-E допоможе нам у перехідний період, особливо у пікових ситуаціях, коли нам не вистачає електроенергії – тоді ми зможемо отримувати її з європейського ринку», — зазначив Юрій Вітренко.

Трансформація передбачає комплексні рішення для подальшого сталого розвитку регіонів, створення нових робочих місць, соціального захисту населення, розв’язання екологічних проблем тощо. До того ж виконання програм справедливої трансформації вугільних регіонів триватиме довше, ніж відмова від вугілля.

«Термінал» писав, концепції трансформації вугільних регіонів передбачатиме розподілення державних шахт на три категорії, — Міненерго.