Рубрика | Украина

Загальний експорт російського газу в 2020 році суттєво скоротився

Обновлено: Февраль 08, 2021. Тэги: , ,

Загальний експорт російського газу в 2020 році суттєво скоротився

Поставки газу за 12 місяців 2020 року скоротилися на 7,5% — до 204,073 млрд куб. м з 220,579 млрд куб. м за 2019 рік.

Про це пише видання АНГІ.

Найбільший споживач російського газу — Німеччина. Поставки до цієї країни за 12 місяців 2020 року знизилися стосовно січня-грудня 2019 року на 30% — до 38,148 млрд куб. м.
Поставки в Туреччину у 2020 році склали 16,3 млрд куб. м.
Поставки впали в першому півріччі, а в наступні місяці відновлювалися у відповідь на зниження прив’язаною до ціни нафти контрактної ціни на російський газ.
Зростання цін на СПГ в Азії (в грудні перевищував європейський спот на 90%) перетягує обсяги цього виду палива в АТР, роблячи його менш доступним в тому числі для турецьких імпортерів, пише видання.

«Термінал» писав, НАК «Нафтогаз України» у 2020 році надала ПАТ «Газпром» (Російська Федерація) послуги з організації транспортування природного газу територією України на $2,11 млрд.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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