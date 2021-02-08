Загальний експорт російського газу в 2020 році суттєво скоротився

Поставки газу за 12 місяців 2020 року скоротилися на 7,5% — до 204,073 млрд куб. м з 220,579 млрд куб. м за 2019 рік.



Про це пише видання АНГІ.

Найбільший споживач російського газу — Німеччина. Поставки до цієї країни за 12 місяців 2020 року знизилися стосовно січня-грудня 2019 року на 30% — до 38,148 млрд куб. м.

Поставки в Туреччину у 2020 році склали 16,3 млрд куб. м.

Поставки впали в першому півріччі, а в наступні місяці відновлювалися у відповідь на зниження прив’язаною до ціни нафти контрактної ціни на російський газ.

Зростання цін на СПГ в Азії (в грудні перевищував європейський спот на 90%) перетягує обсяги цього виду палива в АТР, роблячи його менш доступним в тому числі для турецьких імпортерів, пише видання.

«Термінал» писав, НАК «Нафтогаз України» у 2020 році надала ПАТ «Газпром» (Російська Федерація) послуги з організації транспортування природного газу територією України на $2,11 млрд.