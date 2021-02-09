2021-02-09: Світові ціни на нафту зростають на тлі зниження прогнозів щодо пандемії

Ціни на нафту еталонних марок підвищуються в ході торгів у вівторок на очікуваннях повернення до доковідной моделі споживання в міру виходу з кризи.

Про це пише «Investing.com».

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 МСК становить $ 61,05 за барель, що на $ 0,49 (0,81%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 8 лютого ці контракти подорожчали на $ 1,22 (2,1%) — до $ 60,56 за барель. При цьому ціна на нафту Brent перевищила $ 60 за барель вперше з 24 січня 2020 року, свідчать дані Dow Jones Market Data.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 58,44 за барель, що на $ 0,47 (0,81%) вище рівня на закриття попередніх торгів. У понеділок ф’ючерси виросли в ціні на $ 1,12 (2%) — до $ 57,97 за барель, найвищого значення з 21 січня минулого року.

Аналітики відзначають ознаки відновлення попиту на нафту в усьому світі, пише S & P Global Platts. Імпорт в Китай минулого тижня досяг шестимісячного максимуму. В Індії попит повертається до рівня, який спостерігався до пандемії, завдяки зростанню автомобільного трафіку. Тим часом США в січні стали найбільшим покупцем своєї власної нафти.