Герус: Віялових відключень електроенергії не буде

Уряд вживає всіх необхідних заходів, щоб в Україні не було відключень електроенергії під час морозів.

Про це в ефірі заявив глава парламентського комітету з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус.

«Хочу всіх заспокоїти. Електроенергія є, світло є. Вони будуть і сьогодні, і завтра. Ведеться робота, як діяти в цій складній ситуації, щоб у всіх було світло», — сказав він.

На думку Геруса, одним із заходів є введення в роботу 12 блоків атомної генерації.

«Однак зараз працює тільки 10 – інші знаходяться в ремонтах», — додав він.

Андрій Герус наголосив на необхідності дотримуватися графіку ремонтів АЕС влітку-на початку осені.

«Нам потрібно більше покладатися на атомну енергетику. Влітку був збій – були зупинені блоки атомних станцій. У підсумку вони повернулися з простою, щоб відпрацювати ядерне паливо. І тільки восени вони змогли піти в ремонт. Однак це затягнулося до зими, на цей період припало і спалювання вугілля», – зазначив він.

Третій захід, який міг би послабити кризові явища – це своєчасна закупівля вугілля замість спаленого в жовтні-грудні.

«Електроенергія продалася, за ці гроші можна було б купити вугілля. Але чомусь цього не було зроблено. Ми бачимо провал складів», – підкреслив Герус.

«Термінал» писав, Герус: В об’єднаній енергосистемі в аварійному ремонті перебуває 9 енергоблоків.