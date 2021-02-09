Герус: Віялових відключень електроенергії не буде

Обновлено: Февраль 09, 2021. Тэги: , ,

Герус: Віялових відключень електроенергії не буде

Уряд вживає всіх необхідних заходів, щоб в Україні не було відключень електроенергії під час морозів.

Про це в ефірі заявив глава парламентського комітету з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус.

«Хочу всіх заспокоїти. Електроенергія є, світло є. Вони будуть і сьогодні, і завтра. Ведеться робота, як діяти в цій складній ситуації, щоб у всіх було світло», — сказав він.

На думку Геруса, одним із заходів є введення в роботу 12 блоків атомної генерації.

«Однак зараз працює тільки 10 – інші знаходяться в ремонтах», — додав він.

Андрій Герус наголосив на необхідності дотримуватися графіку ремонтів АЕС влітку-на початку осені.

«Нам потрібно більше покладатися на атомну енергетику. Влітку був збій – були зупинені блоки атомних станцій. У підсумку вони повернулися з простою, щоб відпрацювати ядерне паливо. І тільки восени вони змогли піти в ремонт. Однак це затягнулося до зими, на цей період припало і спалювання вугілля», – зазначив він.

Третій захід, який міг би послабити кризові явища – це своєчасна закупівля вугілля замість спаленого в жовтні-грудні.

«Електроенергія продалася, за ці гроші можна було б купити вугілля. Але чомусь цього не було зроблено. Ми бачимо провал складів», – підкреслив Герус.

«Термінал» писав, Герус: В об’єднаній енергосистемі в аварійному ремонті перебуває 9 енергоблоків.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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