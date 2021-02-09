Міненерго ініціює проведення консультацій з потенційними інвесторами нових енергогенеруючих потужностей

В Міненерго проведено нараду під головуванням в.о. Міністра енергетики Юрія Вітренка з керівництвом НКРЕКП та НЕК «Укренерго» щодо обговорення найбільш ефективних механізмів залучення інвестицій в будівництво нових генеруючих потужностей, систем накопичення енергії чи управління попитом.

Інформує Міненерго.

Серед напрямків, що розглядалися — стимулювання на ринкових умовах шляхом поступового усунення цінових обмежень, ініціювання відповідного конкурсу, а також – будівництво нових потужностей в рамках державно – приватного партнерства.

Юрій Вітренко наголосив, що ринковий підхід є найбільш природнім і сталим механізмом залучення інвестицій. Водночас, для його успішності необхідно забезпечити приєднання ОЕС України до ENTSO-E.

Разом з тим, наголошується, що зважаючи на нагальну необхідність оновлення генеруючих потужностей та збільшення частки високоманеврової генерації, до аналізу переваг та ризиків пропонованих шляхів доцільно залучити також і потенційних інвесторів.

Міненерго ініціює проведення відповідних консультацій та 12.02.2021 запрошує зацікавлених сторін долучитися до обговорення шляхів стимулювання будівництва необхідних для ОЕС України балансуючих потужностей.

Раніше Термінал писав, що Міненерго планує посилити співпрацю із корейською корпорацією КТ.