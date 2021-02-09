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Міненерго ініціює проведення консультацій з потенційними інвесторами нових енергогенеруючих потужностей

Обновлено: Февраль 09, 2021. Тэги: ,

Міненерго ініціює проведення консультацій з потенційними інвесторами нових енергогенеруючих потужностей

В Міненерго проведено нараду під головуванням в.о. Міністра енергетики Юрія Вітренка з керівництвом НКРЕКП та НЕК «Укренерго» щодо обговорення найбільш ефективних механізмів залучення інвестицій в будівництво нових генеруючих потужностей, систем накопичення енергії чи управління попитом.

Інформує Міненерго.

Серед напрямків, що розглядалися — стимулювання на ринкових умовах шляхом поступового усунення цінових обмежень, ініціювання відповідного конкурсу, а також – будівництво нових потужностей в рамках державно – приватного партнерства.

Юрій Вітренко наголосив, що ринковий підхід є найбільш природнім і сталим механізмом залучення інвестицій. Водночас, для його успішності необхідно забезпечити приєднання ОЕС України до ENTSO-E.

Разом з тим, наголошується, що зважаючи на нагальну необхідність оновлення генеруючих потужностей та збільшення частки високоманеврової генерації, до аналізу переваг та ризиків пропонованих шляхів доцільно залучити також і потенційних інвесторів.

Міненерго ініціює проведення відповідних консультацій та 12.02.2021 запрошує зацікавлених сторін долучитися до обговорення шляхів стимулювання будівництва необхідних для ОЕС України балансуючих потужностей.

Раніше Термінал писав, що Міненерго планує посилити співпрацю із корейською корпорацією КТ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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