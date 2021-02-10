2021-02-10: Світові ціни на нафту в корекції

Ціни на нафту знижуються після публікації даних Американського інституту нафти (API) про запаси в США за минулий тиждень.

Як повідомив API, пише «Investing.com», запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 5 лютого, скоротилися на 3,5 млн барелів. Зниження було відзначено за підсумками третього тижня поспіль, проте воно сповільнилося в порівнянні з попереднім тижнем, коли запаси впали на 4,26 млн барелів.

Експерти, однак, наголошують, що технічні індикатори вказують на можливу корекцію цін на нафту після тривалого підйому. Крім того, є побоювання, що підвищення цін буде сприяти нарощуванню видобутку деякими виробниками нафти, пише Bloomberg. Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:29 мск в середу становить $ 61,00 за барель, що на $ 0,09 (0,15%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 9 лютого ці контракти подорожчали на $ 0,53 (0,9%) — до $ 61,09 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,16 (0,27%) — до $ 58,20 за барель. У вівторок ф’ючерси виросли в ціні на $ 0,39 (0,7%) — до $ 58,36 за барель. Як Brent, так і WTI завершили торги 9 лютого на максимумах з січня 2020 року. Вартість Brent виросла у вівторок за підсумками восьмої сесії поспіль, WTI дорожчала сім сесій поспіль.